Polizei Bingen informiert: Kein Straftatbestand bei Graffiti-Sprühaktion am Stadtbahnhof

Unklar war zunächst, ob die künstlerische Gestaltung an dieser Örtlichkeit erlaubt ist.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte den beschriebenen Mann an. Dieser konnte ein Schreiben vorlegen, das ihm die Erlaubnis erteilt, die Unterführung künstlerisch zu gestalten. Eine ebenfalls hinzugezogene Streife des Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Bingen bestätigte die Rechtmäßigkeit der Maßnahme.

Daher liegt kein Straftatbestand vor.

Die Polizei Bingen bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe und weist darauf hin, dass bei Verdacht auf illegale Graffiti-Sprühaktionen stets eine Meldung an die Polizei hilfreich ist.



