POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Am Samstagabend des 14.12.2024 kam es gegen 17:50 Uhr in der Kallenfelser Straße zu einem Verkehrsunfall, nach dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.



Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 59-jährige Fahrer eines Toyota die Kallenfelser Straße in Richtung Innenstadt als ihm auf seiner Fahrspur ein dunkler PKW in der Einmündung Kallenfelser Straße/ Dominikstraße entgegen kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste der 59-Jährige bis zum Stillstand stark ab. Hierdurch fuhr ihm anschließend ein 17-jähriger Motorradfahrer hinten auf.

Der unbekannte Unfallverursacher war zuvor an der Ampelanlange an einem Pannenfahrzeug vorbeigefahren.

Sowohl der Toyota- als auch Motorradfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei Kirn bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich unter der 06752-1560 zu melden.



