PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Bei dem Fahrer konnten hierbei Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, weiterhin gab dieser an derzeit Medikamente einzunehmen, welche sich auf seine Fahrtüchtigkeit auswirken. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.
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Bei dem Fahrer konnten hierbei Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, weiterhin gab dieser an derzeit Medikamente einzunehmen, welche sich auf seine Fahrtüchtigkeit auswirken. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.