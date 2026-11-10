Bingen
PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Abend des 09.11.2026 wurde gegen 20:25 Uhr ein PKW der Marke Volvo in der Berliner Straße in Bingen-Büdesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem Fahrer konnten hierbei Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, weiterhin gab dieser an derzeit Medikamente einzunehmen, welche sich auf seine Fahrtüchtigkeit auswirken. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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