PKW überschlägt sich, Fahrer leichtverletzt



Der junge Fahrer verliert vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kommt zunächst nach links in den Grünstreifen und überschlägt sich dann mehrfach mit dem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn. Der PKW Mazda MX-5 (Cabriolet) kam auf den Rädern zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall lediglich leichtverletzt.

Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden.



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