Dörrebach
PKW überschlägt sich, Fahrer leichtverletzt
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, 12.09.2026, gegen 10.40 Uhr befährt ein 20-jähriger PKW-Fahrer die L 242 aus Richtung Dörrebach in Fahrtrichtung Stromberg.


Der junge Fahrer verliert vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kommt zunächst nach links in den Grünstreifen und überschlägt sich dann mehrfach mit dem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn. Der PKW Mazda MX-5 (Cabriolet) kam auf den Rädern zum Stehen.
Der Fahrer wurde bei dem Unfall lediglich leichtverletzt.
Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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