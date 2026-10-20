PKW nach Überschlag in Brand geraten – Polizei sucht Zeugen

Die beiden Fahrzeuginsassen (22 und 23 Jahre alt) wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der PKW die K54 aus Richtung Ippesheim kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Kurz vor einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Beide Personen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Kurz darauf geriet der PKW in Brand.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Überholmanöver eines entgegenkommenden Fahrzeugs, das mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnte. Ob ein solches Fahrzeug tatsächlich beteiligt war, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem möglichen Überholmanöver im Bereich der Unfallstelle machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 entgegen.



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