PKW-Fahrer fährt in Lagerhallentor und flüchtet

Am Samstagmorgen, gegen 07:05 Uhr, befuhr ein PKW, vermutlich ein Mitsubishi Colt, in der Ortslage Guldental die Naheweinstraße in Fahrtrichtung Langenlonsheim.

Beim Abbiegen in den Heerweg verlor der Fahrzeugführer jedoch die Kontrolle über den PKW und fuhr in das Tor einer dortigen Lagerhalle. Hierdurch wurde sowohl das Hoftor, als auch das Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Örtlichkeit. Hierbei lies der Fahrzeugführer mehrere Fahrzeugteile des beschädigten PKW an der Unfallörtlichkeit zurück. Der Unfall selbst wurde auch durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet. Der Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.



Weitere Zeugen des Unfalls, oder Hinweisgeber, welche Angaben zu einem beschädigten Mitsubishi Colt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.



