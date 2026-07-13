PKW-Fahrer durch auffällige Fahrweise aufgefallen

Rüdesheimer Straße. Der Mitteiler folgte dem PKW bis zur Halteranschrift.

Durch die genaue Beschreibung konnte der Fahrer in seiner Wohnung angetroffen werden.

Der Mann gab an, dass er zuvor Freunde seiner Kinder nach Hause gefahren habe. Bei dem 49-Jährigen konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



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