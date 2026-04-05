PKW auf Radweg festgefahren - aufwendige Bergung auf der B41

Eine 75-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Birkenfeld befuhr mit ihrem PKW verbotswidrig den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg. Aufgrund der geringen Breite des Weges geriet das Fahrzeugzeug zwischen ein Geländer und eine Leitplanke und blieb dort stecken.

Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Kirn hinzugezogen. Durch die eingesetzten Kräfte musste die Leitplanke teilweise demontiert werden, um das Fahrzeug freizubekommen und die Fahrerin zu befreien. Anschließend wurde der PKW mittels Kran eines Abschleppdienstes geborgen.

Die Fahrzeugführerin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Während der Bergungsarbeiten war die B41 für etwa zwei Stunden nur einspurig befahrbar. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Radwege nicht ohne Grund ausschließlich für den Radverkehr vorgesehen sind und nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden dürfen.



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