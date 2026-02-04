Papagei löst Polizeieinsatz aus

Ein lautstarker Streit wurde vermutet.

Die anrückende Polizeistreife traf hingegen nicht auf streitende Menschen, sondern auf einen Papagei, der lautstark Rufe und Schreie von sich gab, die als Wortgefecht wahrgenommen wurden.

Was den Unmut in dem Vogel auslöste konnte nicht aufgeklärt werden.

Der Papagei wurde zur Ruhe ermahnt und zeigte sich einsichtig.



