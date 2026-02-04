Polizeidirektion Bad Kreuznach
Papagei löst Polizeieinsatz aus
Bad Kreuznach, Weyroth (ots) - In den frühen Abendstunden des 3. Februar 2026 informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei über laute Rufe aus einer Nachbarwohnung.

Ein lautstarker Streit wurde vermutet.
Die anrückende Polizeistreife traf hingegen nicht auf streitende Menschen, sondern auf einen Papagei, der lautstark Rufe und Schreie von sich gab, die als Wortgefecht wahrgenommen wurden.
Was den Unmut in dem Vogel auslöste konnte nicht aufgeklärt werden.
Der Papagei wurde zur Ruhe ermahnt und zeigte sich einsichtig.

