Bingen
Ortsschild von Waldalgesheim gestohlen - Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Wer derzeit aus Richtung Weiler bei Bingen nach Waldalgesheim fährt, wird feststellen: Das Ortsschild fehlt.

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 15.05.2026, am Nachmittag, bis Samstag, 16.05.2026, 09:00 Uhr, das Ortseingangsschild von Waldalgesheim.

Das entwendete Schild befand sich am Ortseingang aus Fahrtrichtung Weiler bei Bingen kommend.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortseingangs festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Schildes geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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