Ohne Zulassung und ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen

Am 08.04.2025 wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Bingen gegen 14:45 Uhr im Bereich Gensingen / Am Kieselberg eine Verkehrskontrolle mit einem Personenkraftwagen durchgeführt.



Während der Kontrolle konnte bei dem 23 Jahre alten Fahrer festgestellt werden, dass er zwar im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist, jedoch ein Sperrvermerk für diese in der Bundesrepublik Deutschland besteht. Dementsprechend ist es ihm nicht gestattet, in Deutschland ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug zu führen.

Darüber hinaus konnte bei der Kontrolle festgestellt werden, dass der Personenkraftwagen über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt und nicht mehr zugelassen ist.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.



