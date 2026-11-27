Die Beamten unterzogen den Fahrer daraufhin einer Verkehrskontrolle im Bereich der Schlossbergstraße.



Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 54-jährigen Mann handelte, dessen E-Scooter lediglich mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen versehen war. Einen gültigen Versicherungsnachweis konnte der Mann nicht vorlegen.



Darüber hinaus ergaben sich bei dem Fahrer deutliche Anhaltspunkte für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Auf Nachfrage räumte dieser schließlich den Konsum von Cannabis am selben Morgen ein. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, THC und Methamphetamin.



Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zur Beweissicherung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Der 54-Jährige muss sich nun in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.



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