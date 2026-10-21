Bingen
Ohne Versicherungsschutz und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 21.10.2026 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 07:00 ein männlicher Fahrer eines E-Scooters in der Saarlandstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

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Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich, dass der geführte E-Scooter über keinen Versicherungsschutz verfügte. Weiterhin konnten bei dem 32-jährigen Mann Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Dieser bestätigte schließlich zuletzt am gestrigen Tag Amphetamin konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde dem Mann untersagt, diesem wurde im Anschluss zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Der 32-jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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