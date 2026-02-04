Bad Sobernheim
Ohne Fahrerlaubnis zum Gerichtstermin erschienen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, den 04.02.2026, erschien ein Mann gegen Mittag zu einem Gerichtstermin beim Amtsgericht Bad Sobernheim.

Gegen ihn wurde dort wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhandelt.
Da der Beschuldigte selbst mit einem PKW zu dem Termin angereist war, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Da kurze Zeit später bekannt wurde, dass das Fahrzeug unberechtigterweise mit dem Zweitschlüssel gefahren werden soll, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des PKW an.

