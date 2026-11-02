Ohne Fahrerlaubnis vor der Polizei geflüchtet - Pkw sichergestellt



Dabei fiel ihnen ein Audi A5 durch seine auffällige Fahrweise auf. Der Fahrer überfuhr auf der Konrad-Adenauer-Straße mehrfach die durchgezogene Mittellinie, beschleunigte stark und bremste anschließend wieder ab.

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, reagierte dieser nicht auf Blaulicht und Martinshorn, sondern beschleunigte und setzte seine Fahrt in Richtung Winzenheim fort. Anschließend fuhr er auf die B41 in Richtung Autobahn auf. Schließlich hielt er auf dem Mitfahrerparkplatz bei Bretzenheim an, stieg aus und gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Die Überprüfung bestätigte, dass dem 39-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits gerichtlich entzogen worden war. Zudem stellten die Einsatzkräfte Ausfallerscheinungen fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Das Untersuchungsergebnis steht noch aus.

Gegen den 39-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Pkw sichergestellt.



Der Fall verdeutlicht die Bedeutung von Verkehrskontrollen für die Verkehrssicherheit. Sie ermöglichen es, auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel aufzudecken.



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