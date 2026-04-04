Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und noch nie war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass dem Fahrer nun bereits zum dritten mal innerhalb eines Jahres eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis nachgewiesen wurde. Da die Fahrzeughalterin weiß, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat, wird auch gegen sie wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei weiteren Fahrten diese Art muss mit der Fahrzeugeinziehung gerechnet werden.



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