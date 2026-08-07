Bingen
Nicht versichertes und manipuliertes Fatbike bei Verkehrskontrolle festgestellt
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bingen am 07.08.2026 gegen 01:17 Uhr in Bingen am Rhein in der Saarlandstraße einen 20-jährigen Fahrer mit einem sogenannten Fatbike fahrend fest.

Lesezeit 1 Minute

Hierbei handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes Zweirad welches versicherungspflichtig ist.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine technische Manipulation, wodurch das Fatbike eine deutlich höhere Geschwindigkeit als zulässig erreichen konnte. Aufgrund der vorgenommenen Veränderungen erfüllte das Fahrzeug nicht mehr die Voraussetzungen für den Betrieb als versicherungsfreies Fahrrad beziehungsweise Pedelec.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Die Polizei weist darauf hin, dass technische Veränderungen an elektrisch unterstützten Fahrrädern zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes führen können. Zudem können sich hieraus straf- und ordnungsrechtliche Konsequenzen ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren