Nächtliche Trunkenheitsfahrt beendet

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:30 Uhr bei einem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine gegenwärtige Alkoholisierung fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Anfangsverdacht. Dem 64-jährigen Beschuldigten aus der VG Nahe-Glan wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Er wird sich nun wegen „Trunkenheit im Verkehr“ verantworten müssen.



