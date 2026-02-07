Nächtliche Schleichfahrt mit überraschendem Ende

Besonders auffällig: Der Fahrer nutzte offenbar beide Fahrspuren gleichzeitig - zumindest zeitweise.



Die anschließende Verkehrskontrolle brachte zunächst Entwarnung: Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 56-jährigen Fahrzeugführer ergab vorbildliche 0,0 Promille. Die nächtliche Schleichfahrt hatte also keinen alkoholischen Ursprung.



Allerdings nahm die Kontrolle im weiteren Verlauf eine unerwartete Wendung. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle offen waren. Die Fahrt endete daher nicht nur am Straßenrand, sondern zunächst auf der hiesigen Dienststelle.

Da der Beschuldigte die offenen Geldstrafen nicht selbst begleichen konnte, reiste seine Ehefrau kurzerhand mit dem Taxi aus Wiesbaden an und übernahm die Zahlung. Dank dieser nächtlichen Rettungsaktion konnte der Mann wenig später wieder auf freiem Fuß - diesmal zu Fuß - entlassen werden.



Die Polizei bedankt sich beim aufmerksamen Hinweisgeber und weist darauf hin: Wer langsam fährt, fällt auf - wer Haftbefehle offen hat, erst recht.



