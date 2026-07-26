Kirn
Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 26.07. 15:18 Uhr – Schildkrötenbesitzer ermittelt

Symbolbild

dpa

Der Tierhalter der am heutigen Tag in der Kirner Altstadt aufgefundenen Wasserschildkröte konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Er meldete sich aufgrund der veröffentlichten Pressemeldung bei der Polizeiinspektion Kirn.

Die Schildkröte wurde von ihrem Besitzer bereits seit dem Vortag vermisst. Da dieser nur unweit der Fundstelle wohnt, konnte das Tier seinem rechtmäßigen Halter noch am Abend wieder wohlbehalten übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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