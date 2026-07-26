Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 26.07. 15:18 Uhr – Schildkrötenbesitzer ermittelt

Er meldete sich aufgrund der veröffentlichten Pressemeldung bei der Polizeiinspektion Kirn.



Die Schildkröte wurde von ihrem Besitzer bereits seit dem Vortag vermisst. Da dieser nur unweit der Fundstelle wohnt, konnte das Tier seinem rechtmäßigen Halter noch am Abend wieder wohlbehalten übergeben werden.



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