Nachtragsmeldung zum Brandgeschehen in der Dhauner Straße von Kirn



Der Brand entwickelte sich nach ersten Ermittlungen von einem Holzschuppen aus und griff auf insgesamt zwei Wohnhäuser über. An einem Dritten entstand durch die Hitzeentwicklung leichter Sachschaden.

Der Schuppen sowie die beiden Wohngebäude standen zwischenzeitlich in Vollbrand. Durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren wurde der Brand bekämpft und letztendlich nach mehreren Stunden abgelöscht. Menschen wurden durch den Brand nicht geschädigt. Durch die Feuerwehr wird im Verlauf der Nacht noch eine Brandwache gehalten.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort sichergestellt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dahingehend liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Der Gesamtschaden dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Durch die Kirner Feuerwehr wird noch ein gesonderter Presseeintrag erfolgen.



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