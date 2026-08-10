Polizeiinspektion Kirn
Nachtragsmeldung zum Brand des Schützenheims in Meddersheim
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Meddersheim Meisenheimer Straße (ots) - Wie bereits berichtet kam es am 10.08.2026 gegen 03:35 Uhr zum Vollbrand des Schützenheims in Meddersheim.

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Der Brand war gegen 06:00 Uhr abgelöscht. Derzeit hält die Feuerwehr noch eine Brandwache und bekämpft letzte Glutnester. Die Feuerwehr war aus den umliegenden Ortschaften mit circa 60 Kräften im Einsatz. Unter anderem war auch die Drehleiter, ein Atemschutzzug und die Drohneneinheit im Einsatz.
Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen. Am Gebäude dürfte ein Schaden von circa 150.000 - 200.000 Euro entstanden sein.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen weiterführen.
Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


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