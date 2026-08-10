Nachtragsmeldung zum Brand des Schützenheims in Meddersheim

Der Brand war gegen 06:00 Uhr abgelöscht. Derzeit hält die Feuerwehr noch eine Brandwache und bekämpft letzte Glutnester. Die Feuerwehr war aus den umliegenden Ortschaften mit circa 60 Kräften im Einsatz. Unter anderem war auch die Drehleiter, ein Atemschutzzug und die Drohneneinheit im Einsatz.

Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen. Am Gebäude dürfte ein Schaden von circa 150.000 - 200.000 Euro entstanden sein.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen weiterführen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 1560 erbeten.



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