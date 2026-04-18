Nachtragsmeldung: Brand einer Kfz-Werkstatt in Bad Kreuznach





Um 15:00 Uhr konnte der Brand durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr weitgehend gelöscht werden. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude wurde verhindert.



Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Personen wurden infolge des Brandgeschehens nicht verletzt.



Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei vor Ort übernommen.

Die weiträumigen Sperrmaßnahmen sind zwischenzeitlich aufgehoben worden. Teile der Badenheimer Straße und Wolfsheimer Straße bleiben bis auf Weiteres gesperrt.



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