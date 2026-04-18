Polizeidirektion Bad Kreuznach
Nachtragsmeldung: Brand einer Kfz-Werkstatt in Bad Kreuznach
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bad Kreuznach, Badenheimer Straße (ots) - Hinsichtlich des Grundsachverhalts wird auf die vorangegangene Pressemeldung verwiesen.



Um 15:00 Uhr konnte der Brand durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr weitgehend gelöscht werden. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude wurde verhindert.

Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Personen wurden infolge des Brandgeschehens nicht verletzt.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei vor Ort übernommen.
Die weiträumigen Sperrmaßnahmen sind zwischenzeitlich aufgehoben worden. Teile der Badenheimer Straße und Wolfsheimer Straße bleiben bis auf Weiteres gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


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