Nach Firmenfeier alkoholisiert mit Transporter unterwegs - Fahrt endet im Feld





Ein 52-jähriger Mann befuhr mit einem Firmenfahrzeug die B 420 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Hochstätten. Nach eigenen Angaben querte kurz hinter Fürfeld ein Hase die Fahrbahn. Der Fahrer wich aus, verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Erst nach rund 300 Metern kam der Firmenbus in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Durch den Unfall lösten die Airbags aus und das Fahrzeug setzte selbstständig einen automatischen Notruf (eCall) ab.

Der Firmenbus wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Nach derzeitigem Stand dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden.



Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 52-Jährige zuvor eine Firmenfeier besucht und dort Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille.

Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass sich Alkohol und die Teilnahme am Straßenverkehr nicht miteinander vereinbaren lassen. Gerade nach Feiern sollte bereits im Vorfeld geklärt werden, wie der Heimweg sicher erfolgt. Dass in diesem Fall ausgerechnet der Firmenwagen nach einer Firmenfeier für die Fahrt genutzt wurde, dürfte für den 52-Jährigen neben den strafrechtlichen Konsequenzen noch weitere unangenehme Folgen haben.



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