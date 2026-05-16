Mutmaßlich drogenbeeinflusster Autofahrer zieht kilometerlange Dieselspur hinter sich her



Bei dem 36-Jährigen aus der VG Kirn-Land konnten zeitnahe Anzeichen auf gegenwärtigen Betäubungsmitteleinfluss erkannt werden, ein Urintest erhärtete den Verdacht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Im Rahmen der Maßnahme musste darüber hinaus festgestellt werden, dass das Fahrzeug Kraftstoff verlor. Die unmittelbare Überprüfung der Fahrtstrecke ergab sodann eine deutliche Dieselspur in Martinstein beginnend, durch Monzingen bis hin zur Kontrollörtlichkeit in Höhe der Ortslage Nußbaum.

Durch die Polizei mussten die Straßenmeistereien Bad Sobernheim und Kirn verständigt werden, die sich um die Verunreinigung kümmerten; der ursächliche PKW wurde abgeschleppt.



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