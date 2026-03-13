Munitionsfund bei „Dreck-Weg-Tag“ in Bingen

Diese wurde durch Teilnehmer der Binger Dreck-Weg-Tage in unmittelbarer Nähe zur Heilige-Drei-Königs-Grundschule in Bingen-Kempten aufgefunden. Die Munition wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt und wird zeitnah der zuständigen Waffenbehörde des Landkreises zugeführt und dort ordnungsgemäß vernichtet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass im Falle aufgefundener Munition oder Sprengmitteln diese auf keinen Fall berührt oder bewegt werden sollten, da von Sprengstoffen auch nach langer Liegedauer noch eine Gefahr ausgehen kann. Im Falle eines Fundes sollte die Polizei hinzugezogen werden, welche dann über das weitere Vorgehen in Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelräumdienst oder Fachleuten des LKA entscheidet.



