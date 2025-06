Mülltonnenbrand mit Übergriff auf ein Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch, den 25.06.2025 gegen 22.02 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein Carport in 55543 Bad Kreuznach in der Carl-Schurz-Straße brennen würde.

Die Feuerwehr der Stadt Bad Kreuznach konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Festzustellen war, dass der Brand von einem der Mülltonnenverschläge ausgegangen und sich über den Carport der Parkflächen zum Wohnhaus ausbreitete. An dem Wohnhaus entstand an der Fassade und den Fenstern ein Schaden. Weiterhin wurden geparkte Fahrzeuge durch die Hitzeentwicklung des Brandes beschädigt.

Zu einem Personenschaden ist es dank der Besonnenheit der Bewohner nicht gekommen.

Nach Löschung des Brandes konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Für die Zeit der Löscharbeiten wurde die Straße für den Verkehr komplett gesperrt.

Zu der Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.



