Motorradfahrer kollidiert mit Reh - 25-Jähriger verletzt





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 25-Jährige mit seinem Motorrad die L378 von Oberhausen kommend in Fahrtrichtung Hallgarten. Plötzlich querte ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn. Der Motorradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste das Tier frontal.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 25-Jährige und rutschte mit seinem Motorrad noch rund 70 Meter über die Fahrbahn. Dabei wurde dieser schwer verletzt. Neben einem Rettungswagen wurde aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsbildes auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt. Der Verletzte wurde schließlich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Das Reh verendete infolge der Kollision. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die L378 voll gesperrt werden. Gegen 15:05 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das beschädigte Motorrad war nur noch bedingt fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.



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