Mofadiebstahl in Odernheim - Zeugenaufruf!

Odernheim am Glan (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag kam es in Odernheim in der Straße "Raumgarten" zu dem Diebstahl eines derzeit nicht zugelassenen Mofas, welches frei zugänglich auf Privatgrundstück stand.

Das Fahrzeug wurde am Sonntagabend schließlich im Bereich der Lettweiler Straße (Friedhof) in Odernheim durch eine Passantin aufgefunden. Diverse Fahrzeugteile wurden zuvor durch den oder die Täter abmontiert und entwendet, ehe man den Rest des Fahrzeuges zurückließ.

Die Polizei Kirn sucht diesbezüglich potenzielle Zeugen, die möglicherweise sachverhaltsrelevante Wahrnehmungen gemacht haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell