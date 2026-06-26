Mögliche Verkehrsunfallflucht im Bereich Waldalgesheim



Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen, an denen Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt waren, stellte sich heraus, dass der verantwortliche Fahrzeugführer zuvor mutmaßlich innerhalb der Ortslage Waldalgesheim mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte.

Die genaue Unfallörtlichkeit konnte zunächst nicht ermittelt werden und ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der 85-jährige Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Ermittlungen zur Unfallursache, sowie zur genauen Unfallstelle dauern an.



Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Unfallörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 oder per E-Mail an pibingen@polizei.rlp.de zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

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