Mit E-Scooter vor Polizei geflüchtet - Fahrt endet an Mülltonne





Als der 19-jährige Fahrer den Streifenwagen bemerkte, versuchte er, sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei missachtete er unter anderem die Einbahnstraßenregelung im Bereich des Kirner Marktplatzes. Seine Flucht endete schließlich abrupt an einer Mülltonne, die ihm den Weg versperrte.



Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung. Durch die technische Veränderung beziehungsweise die nicht zulässige Höchstgeschwindigkeit war die Betriebserlaubnis des E-Scooters erloschen. Zudem verfügte das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz.



Darüber hinaus ergaben sich bei dem 19-Jährigen Anhaltspunkte für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Den jungen Mann erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch für E-Scooter die geltenden Verkehrsregeln sowie die Vorschriften hinsichtlich Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz einzuhalten sind.



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