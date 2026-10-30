Mit 1,66 Promille unterwegs: Polizei stoppt 41-jährige Autofahrerin

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,66 Promille. In der Folge wurde der 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die eingesetzten Polizeibeamten den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,66 Promille. In der Folge wurde der 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die eingesetzten Polizeibeamten den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.