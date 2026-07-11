Misskommunikation unter Familienangehörigen führt zu Polizeieinsatz

Mehrere Streifenbesatzungen statteten sich hierfür vorsorglich mit einer besonderen Schutzausstattung aus, da anfangs von dem Besitz einer Schusswaffe ausgegangen werden musste. Der 41-jährige Verdächtige konnte kurz darauf in seinem PKW fahrend festgestellt und in der Ortslage Hahnenbach kontrolliert werden. Die Existenz der Schusswaffe bestätigte sich nicht. Für den heutigen Tag konnten nach Befragung aller Beteiligten keine Straftaten festgestellt werden, es war zwischen einem Pärchen lediglich zu verbalen Streitigkeiten und in der Kommunikation mit Angehörigen zu unglücklichen Missverständnissen gekommen. Aus Sorge hatten diese im weiteren Verlauf die Polizei verständigt.



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