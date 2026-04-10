Missglücktes Ausparkmanöver führt zu Sachschaden und Abschleppeinsatz





Eine Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug aus einer markierten Parklücke auszuparken. Nach ersten Erkenntnissen unterlief ihr dabei ein folgenschwerer Bedienfehler: Anstatt den Rückwärtsgang einzulegen, fuhr sie mit ihrem Wagen vorwärts an.



In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen angrenzenden Grundstückszaun, setzte die Fahrt geradeaus fort und kam schließlich in einer dahinterliegenden Böschung zum Stillstand. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden am Pkw der Verursacherin sowie an dem Zaun und einem Straßenschild.



Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es auf Wunsch der Halterin durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden bei dem Vorfall nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt.



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