Polizeidirektion Bad Kreuznach
Meldung über Falschfahrer auf der B41 - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Bad Kreuznach, B41 (ots) - Am 02.02.2026 gegen 06:55 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B41 zwischen Waldböckelheim und Bad Kreuznach gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen älteren silbernen PKW gehandelt haben, der entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung nach Bad Kreuznach unterwegs gewesen sein soll. Das Fahrzeug wurde zuletzt im Bereich Weinsheim gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Pkw bei Sponheim bereits von der Bundesstraße abgefahren ist.

Aufgrund der Meldung sperrte eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach die B41 kurzzeitig in Fahrtrichtung Kirn. Weitere eingesetzte Streifen fahndeten nach dem gemeldeten Fahrzeug. Ein Falschfahrer konnte im Rahmen des Einsatzes nicht festgestellt werden. Da keine weiteren Meldungen eingingen, wurde die Fahrbahn anschließend wieder freigegeben.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Zeugenhinweise:
Personen, die Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug machen können oder durch den Falschfahrer konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren