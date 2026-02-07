Meldung häuslicher Gewalt – alkoholisierter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Streifen entfernte sich der tatverdächtige Mann mit seinem Pkw vom Einsatzort.



Im Nahbereich konnte das Fahrzeug kurze Zeit später festgestellt werden. Der Mann versuchte, sich erneut mit dem Pkw zu entfernen, wurde jedoch umgehend angehalten. Der 47-jährige Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Zudem gab der Mann an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wird dem Beschuldigten hieraufhin untersagt.



Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der Beschuldigte zur Polizeidienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weitere Recherchen ergaben, dass der Beschuldigte nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist – und das ganze wohl seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Der Beschuldigte musste anschließend den Heimweg zu Fuß in Richtung Taxistand antreten.



Die Geschädigte, welche nicht im gleichen Ort wie ihr ehemaliger Lebensgefährte wohnt, hatte sich zwischenzeitlich bereits auf den Heimweg begeben.



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell