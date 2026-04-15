B41, Weinsheim
Mehrstündige Sperrung der Bundesstraße 41
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 15.04.2026 gegen 10:30 Uhr überfährt zunächst ein 60-jähriger LKW-Fahrer einen auf der Fahrbahn befindlichen Metallgegenstand auf der B41 in Fahrtrichtung Kirn zwischen den Anschlussstellen Roxheim und Weinsheim.

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Hierbei wird der LKW-Tank beschädigt, sodass infolge mehrere hundert Liter Kraftstoff auslaufen und sich weiträumig auf der Fahrbahn verteilen. Ein unmittelbar nachfolgender 48-jähriger PKW-Fahrer zieht sich beim Überfahren des Gegenstands ebenfalls eine Beschädigung zu.
Die B41 wird in Richtung Kirn vollgesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Roxheim abgeleitet. Nach Verständigung der Straßenmeisterei Rüdesheim wird die Gefahrenstelle an diese übergeben. Die Sperrung der B41 zwecks Reinigung der Fahrbahn wird voraussichtlich noch einige Stunden andauern. Hinweise zum Verlierer des Metallgegenstands liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet etwaige Verkehrsteilnehmer, die Angaben / Beobachtungen dahingehend gemacht haben sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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