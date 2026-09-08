Polizeiinspektion Kirn
Mehrere Verstöße bei Kontrollen im Marumpark
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Bad Sobernheim, Marumpark (ots) - Mehrere Verstöße bei Kontrollen im Bad Sobernheimer Marumpark Die Polizei Kirn hat am Montagabend sowie in der Nacht zum Dienstag mehrere Verstöße im Bad Sobernheimer Marumpark festgestellt und geahndet.

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Gegen 17:30 Uhr kontrollierte eine Fußstreife zunächst eine größere Personengruppe im Park. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei einer 51-jährigen Frau aus Bad Sobernheim ein mitgeführtes Einhandmesser fest. Das Messer wurde sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In der Nacht zum Dienstag traf eine Streifenbesatzung gegen 00:50 Uhr auf zwei junge Erwachsene, die sich auf einer Parkbank aufhielten. Da der Aufenthalt im Marumpark zu dieser Uhrzeit nicht gestattet ist, wurden auch gegen die beiden Männer entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem erhielten sie einen Platzverweis, dem sie anstandslos nachkamen.

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