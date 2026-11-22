



Die Polizeidirektion Bad Kreuznach begleitete die Versammlungslagen mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Die Polizei gewährleistete hierbei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit für alle Beteiligten und sorgte für einen störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen.



Im Verlauf des Einsatzes versammelten sich insgesamt etwa 100 Personen im Bereich des Mahnmals. Die Versammlungen verliefen friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle.



Aufgrund der Versammlungslage wurde die B48 im Bereich des Mahnmals für die Dauer der Versammlungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.



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