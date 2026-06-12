Mehrere Verkehrsunfälle im Berufsverkehr auf der B41





Erster Unfall



Gegen 07:40 Uhr musste ein Pkw aufgrund einer Panne auf der B41 kurz hinter der Anschlussstelle Roxheim/Rüdesheim in Fahrtrichtung Bad Kreuznach ausrollen. Eine nachfolgende 59-jährige Fahrerin eines Kia Sorento bemerkte dies zu spät und versuchte, ihre Fahrt durch einen Wechsel auf die linke Fahrspur fortzusetzen. Hierbei übersah sie eine dort fahrende 18-jährige BMW-Fahrerin. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. Der BMW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die B41 in Fahrtrichtung BAB 61 zunächst voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Zweiter Unfall



Während der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten des ersten Verkehrsunfalls ereignete sich gegen 08:15 Uhr im entstandenen Rückstau ein weiterer Unfall.

Eine 22-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Colt erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 49-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz E-Klasse abbremste. Beim Versuch auszuweichen kollidierte die 22-Jährige zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit dem vorausfahrenden Fahrzeug.

Zur weiteren medizinischen Abklärung wurden beide Fahrzeugführerinnen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere möglicher Verletzungen liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor.



Verkehrsbeeinträchtigungen



Durch die beiden Verkehrsunfälle kam es auf der B41 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Maßnahmen an der Unfallstelle sowie die daraus resultierenden Stauungen dauerten bis etwa 09:15 Uhr an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere bei stockendem Verkehr und Rückstaus die Geschwindigkeit rechtzeitig anzupassen und ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten.



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