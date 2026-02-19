Mehrere Verkehrsunfälle durch Schneefall und winterglatte Fahrbahnen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Dienstgebiet (ots) - Am 19.02.2026 kam es bis 13:15 Uhr aufgrund von immer wieder einsetzendem Schneefall im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit den örtlichen Wetterverhältnissen.

Die Unfälle ereigneten sich überwiegend in ländlichem Gebiet. Darüber hinaus fuhren sich einige Fahrzeuge aufgrund der mit Schnee bedeckten Fahrbahn fest, ohne dass es zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Bei einem Unfall auf der L 413 nahe der Ortsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim erlitt eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen durch das Abkommen mit ihrem PKW von der Fahrbahn leichte Verletzungen. Alle anderen Verkehrsunfälle endeten mit Sachschäden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere die Geschwindigkeit und die Ausstattung des Fahrzeuges den winterlichen Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen.



