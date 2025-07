Mehrere Streitigkeiten in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach

Am Dienstagabend (29.

07.2025) wurde die Polizei Bad Kreuznach zu Streitigkeiten und einem Körperverletzungsdelikt vor einen Supermarkt in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach gerufen.



Gegen 21:30 Uhr kam es laut unabhängigen Zeugen wohl zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einer Gruppe von mehreren Obdachlosen.

Gegen 22:00 Uhr kam es dann zu einem Körperverletzungsdelikt, ausgehend von einem alkoholisierten 37-jährigem. Dieser soll laut Zeugen einem 63-jährigem Obdachlosen grundlos geschlagen haben. Glücklicherweise war dieser nur leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war daher nicht von Nöten.



Auf Grund der vorangegangenen Ereignisse erhielten alle Beteiligten einen Platzverweis.

Da der 37-jährige Aggressor auch weiterhin, auch im Beisein der Beamten, andere Passanten anpöbelte und dem ausgesprochenem Platzverweis nicht nachkam, wurde dieser in Gewahrsam genommen.



Die Örtlichkeit wurde daraufhin auch im Nachgang durch die Polizei überwacht, damit sich keine weiteren Auseinandersetzungen entwickeln konnten.



