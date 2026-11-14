Mehrere Ordnungswidrigkeit bei Verkehrskontrollen in Bad Kreuznach

Hierbei ging es neben der Kontrolle der Vorschriftsmäßigkeit der Fahrzeuge und deren Beleuchtungseinrichtungen im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit auch um die Feststellung der Verkehrstauglichkeit der Fahrzeugführenden.

Es wurden im Zeitraum von knapp einer Stunde insgesamt 13 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten bei einem Fahrzeug bauliche Veränderungen feststellen, welche in Summe die Verkehrssicherheit beeinflussten und somit die Betriebserlaubnis erlöschen ließen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführenden eingeleitet.

Weiterhin konnten bei einem Fahrzeug zwei Kinder ohne ausreichende Sicherung auf der Rückbank festgestellt werden. Auch hier wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Einige der Kontrollierten konnte im Rahmen der Kontrollen nicht die mitführpflichtigen Dokumente, wie beispielsweise den Führerschein, vorzeigen. Auch hier wurden folglich mehrere Ordnungswidrigkeiten aufgrund fehlender Dokumente geahndet.



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