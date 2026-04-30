Mehrere Kraftfahrzeugdiebstahlsdelikte im Bereich Bingen, Münster-Sarmsheim und Seibersbach

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Seitenscheibe an der Fahrertür eingeschlagen worden war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug zuvor unbefugt vom Gelände des Halters in Bingen-Büdesheim in der Hitchinstraße entwendet wurde. Zudem wurde ein weiteres beschädigtes Fahrzeug an der Halteranschrift festgestellt. Bei den beiden angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um Transporter des Typs Fiat Ducato. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den 28.04.2026, 02:45 – 04:45 Uhr eingegrenzt werden.



-Münster-Sarmsheim -



In der Nacht vom 27. Auf den 28.04.2026 kam es auf einem Stellplatz für Wohnmobile und Wohnwagen am Ortsausgang in Richtung Laubenheim zu einem Diebstahl sowie einem versuchten Fahrzeugdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände, indem sie einen Zaun beschädigten. Auf dem Gelände wurde ein Wohnmobil (Fiat Ducato „Malibu“) aufgebrochen und manipuliert, ein weiteres Fahrzeug (Wohnwagen der Marke Fendt) entwendet. Es dürfte ein Tatzusammenhang mit der zuvor genannten Tat bestehen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 40.000EUR geschätzt.



-Seibersbach-



In der Nacht vom 27. auf den 28.04.2026 wurde ein als Campervan ausgebauter Transporter Fiat Ducato von einem Privatgrundstück im Bereich der Straße Junkermühle entwendet. Das Fahrzeug hatte am Vorabend noch im Hof der Wohnanschrift gestanden, am nächsten Morgen wurde das Fehlen durch die Eigentümer festgestellt. Die Tatzeit kann auf den 27.04.2026, 21:00 Uhr – 28.04.2026, 07:40 Uhr eingegrenzt werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 bis 70.000 Euro geschätzt. Es dürfte ein Tatzusammenhang mit den zuvor beschrieben Taten bestehen.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den einzelnen Taten geben können, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671 8811-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

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