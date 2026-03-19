Polizeidirektion Bad Kreuznach
Mehrere Diebstähle aus PKW
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bad Kreuznach, Maler-Müller-Straße (ots) - In der Nacht von Dienstag, 17.03.2026 auf Mittwoch, 18.03.2026, wurden in der Maler-Müller-Straße mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte geöffnet und durchwühlt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Autos in der Nacht nicht verschlossen. Bedeutende Wertgegenstände fielen dem oder den Tätern nicht in die Hände.
Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.
Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Fahrzeuge immer zu verschließen und zu kontrollieren, ob Fenster und Türen geschlossen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-202
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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