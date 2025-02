Mehrere beschädigte Fahrzeuge und drei Leichtverletze nach Kollision mit Fahrbahnteiler - Unfallverursacher mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

B 41 in Fahrtrichtung BAB 61 (ots) - Am 13.02.2025 gegen 18:18 Uhr befuhr der 23 Jahre alte Unfallverursacher aus der Stadt Bad Kreuznach zusammen mit seinem 17 Jahre alten Beifahrer mit seinem PKW die B 41 in Fahrtrichtung BAB 61. Nach einem Überholvorgang gerät der junge Mann mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und kollidiert letztendlich mit dem Fahrbahnteiler aus Beton und überschlägt sich.

Dadurch werden der Fahrer und sein aus der VG Rhein-Nahe stammender Beifahrer leicht verletzt und müssen in Bad Kreuznacher Krankenhäuser verbracht werden.



Durch den Aufprall des PKWs des jungen Mannes werden Fahrzeugteile und Betonteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert und mindestens sechs Fahrzeuge werden durch Überfahren der Gegenstände beschädigt, eine 58 Jahre alte Frau aus der Stadt Bad Kreuznach wird dabei sogar leicht im Bauchbereich verletzt. Bei dem 23-jährigen Unfallverursacher ergeben sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf eine körperliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wird. Die B 41 ist aufgrund von Bergungs- und Aufräumarbeiten zum Meldungszeitpunkt immer noch voll in Fahrtrichtung Bad Kreuznach gesperrt.



