Bingen
Marihuana und Alkohol am Steuer
Bernd Settnik/dpa

Am 11.03.2026 gegen 20:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Rochusallee einen 43-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Hierbei registrierten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Neben der Überschreitung der 0,5 Promillegrenze verdichteten sich im Kontrollverlauf zudem auch Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Der Fahrer räumte schließlich ein, dass er im Tagesverlauf Cannabis konsumiert habe. Ein entsprechender Drogenschnelltest bestätigte diese Angaben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Mit der Cannabislegalisierung wurde auch der Mischkonsum von Marihuana und Alkohol am Steuer dahingehend verschärft, dass bei Cannabiskonsum ein vollständiges Alkoholverbot besteht. Bei Bestätigung der Vortests durch die Blutuntersuchung droht dem Fahrer daher ein Bußgeld von 1000EUR und ein Fahrverbot von einem Monat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

