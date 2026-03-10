Mann durch Messer verletzt



Seinen Angaben nach kam es zuvor am Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, wobei er mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt wurde. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam der Messerangreifer hinzu und gab sich zu erkennen. Es handelte sich hierbei um einen 23-jährigen Mann aus Alzey. Ein entsprechendes Messer wurde bei seiner Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Bei der Überprüfung der Personalien des Täters wurde zudem festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da der 23-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Der 19-jährige Geschädigte aus Bad Sobernheim erlitt durch den Schnitt eine leichte Verletzung an der Wange. Während der Auseinandersetzung der Männer wurde auch noch ein 40-jähriger Mann aus Bad Kreuznach mit einem Messer bedroht.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-202

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell