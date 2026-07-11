Löscharbeiten in der Dhauner Straße von Kirn, Gebiet meiden und Fenster geschlossen halten!

Kirn, Dhauner Straße (ots) - Am 11.07.2026 gegen 20:50 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Wohngebäudes in der Dhauner Straße von Kirn.





Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Es befinden sich nach aktuellem Ermittlungsstand keine Personen mehr im Gebäude.



Meiden sie den Bereich der Dhauner Straße zwischen der Linken Hahnenbachstraße und der Dominikstraße. Halten sie im näheren Umfeld die Fenster geschlossen.



Eine konkrete Gefahr für umliegende bewohnte Gebäude besteht derzeit nicht.



Sobald die Löscharbeiten beendet sind werden wir nachberichten.



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