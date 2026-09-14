LKW verliert Sattelauflieger auf der B41

Am frühen Montagmorgen, den 14.09.2026 geht die Meldung über einen auf der B41 Höhe Abfahrt Kirn-Sulzbach liegen gebliebenen LKW auf der Polizeiinspektion Kirn ein.



Vor Ort stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer den Auflieger in der nahegelegenen Parkbucht neu angehangen hatte. Dies passierte offenbar nicht konform, wodurch sich der Auflieger bereits beim Auffahren auf die Bundesstraße vom LKW löste. Hierbei entstand Schaden am LKW, sowie an dem Anhänger. Die B41 musste zwecks Bergung eineinhalb Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet und konnte bereits wieder aufgehoben werden.



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